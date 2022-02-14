إزالة 7 مخالفات تعد على أرض زراعية فى أرمنت غرب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة مكبرة لرصد وإزالة المخالفات في المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وقال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 مخالفات تعدي على أرض زراعية، موضحاً أن المخالفة الأولى شملت تعدي على أرض زراعية بعمل خرسانة على مساحة 350 م2 بناحية حوض الهلوك الغربي إصلاح أرمنت الحيط، والمخالفة الثانية تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م2 بناحية حوض ابو حليمة.

أما المخالفة الثالثة فكانت تعدي بالحفر إستعداداً لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م2 بناحية حوض الستين إصلاح ارمنت الحيط، كما تم إزالة عدد 4 مخالفات تعدي بناحية حوض الـ125 إصلاح الوابورات، كل مخالفة على مساحة 175م2 عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية، وتمت إزالة جميع المخالفات في المهد.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه تم تنظيم الحملات لتنفيذ الإزالات والتعديات من المواطنين على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة .



إزالة 7 مخالفات تعدى على أرض زراعية فى أرمنت (1)



إزالة 7 مخالفات تعدى على أرض زراعية فى أرمنت (2)



إزالة 7 مخالفات تعدى على أرض زراعية فى أرمنت (3)



إزالة 7 مخالفات تعدى على أرض زراعية فى أرمنت (4)