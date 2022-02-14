إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز كوم أمبو بمساحة 912 م2

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التنفيذية المبذولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتديين وإحالتهم للنيابة العسكرية وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب وفرض سيطرة القانون.

ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 912 م2 وذلك بمنطقتى النجاجرة شرق وكوم أمبو قبلى وبمشاركة واسعة لقوات الأمن وبالتعاون مع كافة جهات الولاية المعنية.

يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة أشكال التعديات سواء كانت زراعية أو أراضى أملاك دولة أو تعديات على حرم نهر النيل والترع والمصارف.