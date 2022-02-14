إجراء أول جراحة كبرى لاستئصال كامل للرحم والمبيضين لسيدة بقها في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بمستشفى قها التخصصى بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور إسلام شمس رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، في إجراء عملية استئصال كامل للرحم والمبيضين لسيدة تعاني من أورام علي الرحم والمبيض، كأول عملية كبري يتم إجراؤها بالمستشفى بعد التطوير التى تمت مؤخرا من قبل الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المستشفيات.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه استمراراً لمسيرة التطور والتميز لمستشفى قها التخصصي، تحت إشراف ودعم الدكتور علي طبل مدير المستشفى، حيث تخطو المستشفي بخطوات ناجحة ونوعية في قسم النساء والتوليد، حيث تم إجراء عملية استئصال كامل للرحم والمبيضين لسيدة تعاني من أورام علي الرحم والمبيض.

وتابعت المستشفى، أنه تعد هذه الجراحة أول عملية كبري يتم إجراؤها بالمستشفى بعد التطوير، وأجري العملية الدكتور إسلام شمس رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمود عجلان أخصائي النساء والتوليد، وفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد مصطفى استشاري التخدير بالمستشفى، وحاليا تمكث الحالة بالرعاية بالمستشفى تحت الملاحظة بعد استقرار حالتها بعد الانتهاء من الجراحة.