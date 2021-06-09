مستشفى قها للعزل تستقبل الحوامل المصابات بكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفى قها المركزى والمخصصة لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور أحمد سعد خياى مدير المستشفى، فتح عمليات قسم النساء والتوليد بالمستشفى لاستقبال السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا او حالات الاشتباه، وذلك لإجراء الولادات القيصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت المستشفى، فى بيان لها، أنه يتم استقبال السيدات الحوامل المصابات بالفيروس أو حالات الاشتباه عن طريق تنسيق مسبق من خلال عيادة النساء والتوليد الخاصة بالمستشفى يومى الإثنين والخميس، لعمل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة للحالات حتى تمام الوضع بشكل سليم.