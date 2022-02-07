أوقاف الأقصر تنتهى من عقد 262 جلسة فى المرحلة الثانية من جلسات الدوار.. صور

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تم الانتهاء من المرحلة الثانية من جلسات الحوار، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأة دينياً واجتماعياً واقتصادياً، وقد تم حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/6 عقد عدد 262 جلسة فى المرحلة الثانية من جلسات الدوار، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وفى نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن انتهاء الوزارة من اعتماد حركة الترقيات لعام 2021/ 2022 لبعض العاملين بالمديرية، والذين تنطبق عليهم شروط الترقى لوظائف مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال وفنى التحفيظ والبالغ عددهم 590 موظفا، وذلك وفق القواعد المتبعة، حيث تم الإنتهاء من ترقية وتسكين 590 موظف ومحو الجزاءات لعدد 592 آخرين بأوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام بالجانب الوظيفي للعاملين بها، موضحاً أنه تم الانتهاء من اعتماد محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، وذلك لعدد 592 موظف وفق القواعد المتبعة، مؤكداً أنه على مديرى الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية لإنهاء حركة الترقيات للعاملين بالإدارات كل فيما يخصه.