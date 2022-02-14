أعراض التواء الكاحل وطرق الوقاية منه

نهير عبد النبى

التواء الكاحل هو إصابة تحدث عند لف كاحلك أو ثنيه بطريقة غير ملائمة، يمكن أن يؤدي هذا إلى شد أو تمزق الأربطة القوية من الأنسجة التي تساعد على تماسك عظام الكاحل.

تساعد الأربطة على استقرار المفاصل وتمنع الحركة المفرطة، ويحدث التواء الكاحل عندما تدفع الأربطة خارج نطاق حركتها الطبيعي، وتتضمن معظم التواء الكاحلين إصابات في الأربطة الموجودة في الجانب الخارجي من الكاحل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعتمد علاج التواء الكاحل على شدة الإصابة، على الرغم من أن تدابير الرعاية الذاتية وأدوية الألم التي تُصرف دون وصفة طبية قد تكون كل ما تحتاجه ، فقد يكون التقييم الطبي ضروريًا للكشف عن مدى سوء التواء كاحلك وتحديد العلاج المناسب.

​أعراض التواء الكاحل

تختلف علامات التواء الكاحل وأعراضه تبعًا لشدة الإصابة قد تشمل:

-ألم، خاصة عند تحمل الوزن على القدم المصابة.

-تورم وكدمات.

-نطاق مقيد للحركة.

-إحساس بفرقعة أو صوت في وقت الإصابة.

أسباب التواء الكاحل

قد تتضمن أسباب التواء الكاحل ما يلي:

-سقوط يؤدي إلى التواء كاحلك.

-الهبوط بشكل غريب على قدمك بعد القفز أو الدوران على محور.

-المشي أو ممارسة الرياضة على سطح غير مستو.

-شخص آخر يدوس أو يهبط على قدمك أثناء نشاط رياضي.

نصائح لمنع التواء الكاحل والوقاية

يمكن أن تساعدك النصائح التالية في منع التواء الكاحل أو تكرار الالتواء:

-قم بالإحماء قبل ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة.

-كن حذرًا عند المشي أو الجري أو العمل على سطح غير مستوٍ.

-استخدم دعامة أو شريطًا لدعم الكاحل على الكاحل الضعيف أو المصاب سابقًا.

-ارتدِ أحذية مناسبة تمامًا ومصممة لنشاطك.

-قللي من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

-لا تمارس الرياضة أو تشارك في الأنشطة التي لست مشروطًا بها.

-الحفاظ على قوة العضلات والمرونة.

-تدرب على تمارين الثبات، بما في ذلك تمارين التوازن.