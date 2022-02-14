اليوم السابع
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثتين

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:16 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثتين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثتين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1969 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13589 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2978 نقطة.
 

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