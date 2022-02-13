اليوم السابع
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"FDA" توافق على عقار الأجسام المضادة من Eli Lilly لفاعليته ضد أوميكرون

الأحد، 13 فبراير 2022 02:49 م
"FDA" توافق على عقار الأجسام المضادة من Eli Lilly لفاعليته ضد أوميكرون FDA توافق على عقار الاجسام المضادة لشركة ايلي ليلي
كتبت أمل علام

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" باستخدام علاج الأجسام المضادة الجديد لفيروس كورونا من شركة إيلي ليلي Eli Lilly، ويحتفظ الدواء بفعاليته ضد متغير أوميكرون Omicron

الموافقة على عقار كورونا لشركة ليلي
الموافقة على عقار كورونا لشركة ليلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة The Wall Street Journal   وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية باستخدام علاج الأجسام المضادة الجديد  Eli Lillyلشركة إيلي ليلي، والذى يحتفظ بفعاليته ضد متغير أوميكرون Omicron

وقالت الصحيفة، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في الولايات المتحدة باستخدام عقار جديد للأجسام المضادة لـ فيروس كورونا من شركة Eli Lilly إيلي ليلي الذي يحتفظ بفعاليته ضد متغير أوميكرون Omicron ، بعد أن توقفت السلطات عن توزيع بعض الأدوية المضادة للأجسام المضادة القديمة التي فقدت فعاليتها ضد السلالة.

قامت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية إدارة "FDA" بإجازة دواء، بيبتيلوفيماب bebtelovimab ، لعلاج كورونا في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة لدى الأفراد الذين لا يخضعون للعلاج في المستشفى من سن 12 عامًا، وأكثر والمعرضين لخطر الإصابة لفيروس كورونا الشديد، موضحة، إن الدواء مخصص للأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى علاجات كورونا البديلة، أو الذين لا تناسبهم تلك العلاجات.

قالت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الأغذية والأدوية الامريكية "إن إجراء اليوم يتيح جسمًا مضادًا آخر وحيد النسيلة يظهر نشاطًا ضد أوميكرون، في وقت نسعى فيه لزيادة العرض" "هذا التفويض هو خطوة مهمة في تلبية الحاجة إلى المزيد من الأدوات لعلاج المرضى مع استمرار ظهور أنواع جديدة من الفيروس."

وأكدت الصحيفة، لقد وافقت إدارة بايدن على شراء 600 ألف "كورس علاج" من الأجسام المضادة، لشركة ليلي الجديد مقابل 720 مليون دولار على الأقل، لتوزيعها للاستخدام في الولايات المتحدة، سيتم تسليم الجرعات بحلول 31 مارس، ولدى الحكومة خيار شراء 500 ألف إضافية.

قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي، رئيس مختبرات أبحاث ليلي: "مع ظهور متغيرات متغير Omicron ، تظل خيارات العلاج محدودة"، "يسر شركة  ليلي Lilly أن تقدم خيارًا علاجيًا آخر للمساعدة في تلبية الاحتياجات المستمرة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية الذين يواصلون مكافحة هذا الوباء."

قدمت شركة Lilly ومقرها إنديانا بوليس، وشركات أخرى عقاقير الأجسام المضادة لفيروس كورونا منذ أواخر عام 2020، الأدوية هي في الأساس مستنسخات من الأجسام المضادة التي تحدث بشكل طبيعي في الجهاز المناعي.

قالت ليلي، إن الاختبارات المعملية لعقار بيبتيلوفيماب  bebtelovimab  وجدت أنها تحيد أوميكرون ومتغيرات أخرى معروفة مثيرة للقلق.

 قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إن ليلي اختبرت العقار أيضًا في تجربة سريرية لمرضى كورونا، ووجدت أنها قللت من الأحمال الفيروسية للمرضى، مقارنةً بالعلاج الوهمي، تشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء الحكة والطفح الجلدي والتفاعلات المرتبطة بالتسريب.

 


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