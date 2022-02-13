%81 نسبة تنفيذ تأهيل ترعة جنابية ميت أبو على بمنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تأهيل ترعة جنابية ميت أبوعلى بزمام هندسة رى منيا القمح، وذلك للوقوف مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدًا أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل ترعة جنابية ميت أبو على بزمام هندسة رى منيا القمح بطول 3 كم لخدمة زمام 1200 فدان وبتكلفة 10مليون و500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم والتبطين يشمل القاع والميول حيث بلغت نسبة التنفيذ 81 % وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من كافة الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمنى المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن المشروع يُساهم فى الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.