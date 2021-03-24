رى الشرقية: التعاقد على تبطين 10270 مترا بـ37 ترعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية، أنه جارى تبطين عدد من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية وترشيد المياه، وحل مشاكل ضعف توصيل المياه لنهايات الترع وتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل، للمردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى المترتب على ذلك.

وأضاف اللبان لـ " اليوم السابع "، أن اجمالى أطوال الترع التى تم التعاقد على تبطينها داخل المحافظة بلغ 10270 متر طولى، وتبلغ تكلفة كيلو التبطين للترع حوالى 3 ملايين جنيه، موضحا أن الهدف من المشروع ترشيد إستخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية مما يحقق المشروع عدالة التوزيع للمياه بيين المزارعين، وأن المشروع إستثمارى وهناك عائد جيد من هذا الإستثمار، حيث يساعد على تخفيض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، وتوفير فرص عمالة مع العودة للشكل الجمالى للمجارى المائية.

وأوضح اللبان، أن وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة قامت بتشجيع المواطنين على إستخدام الرى الحديث بدلاً من الرى الغمر ترشيداً لإستهلاك المياه وماله من فوائد على المنتفعين بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك تساعد فى توفير العمال والأسمدة ومساحة الأرض، مؤكداً ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الموارد المائية وحسن إدارتها والحفاظ عليها من التعديات.