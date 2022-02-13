8 شروط للحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة.. تعرف عليها

حددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، شروط الحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة وهى كالآتى :
1- تقاریر بنتائج اختبارات ما قبل التشغيل.
2- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووى .
3- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب .
4- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.
5 - برامج تحميل الوقود والوصول للحرجية موضحا به الجدول الزمني للتنفيذ.
6- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات تحميل الوقود والوصول للحرجية .
7 - بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم .
8- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعـاعـيـة وإدارة النفايات المشعة .
وتصدر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وثيقة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية خلال شهـر بالنسبة لمفاعلات البحوث ، وخلال شهرين بالنسبة لمفاعلات القوى ، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة .
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