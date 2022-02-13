اليوم السابع
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8 شروط للحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة.. تعرف عليها

الأحد، 13 فبراير 2022 01:00 ص
8 شروط للحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة.. تعرف عليها وزير الكهرباء والمحطة النووية بالضبعة
كتبت ـ رحمة رمضان

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حددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، شروط الحصول على إذن تحميل الوقود بالمحطة النووية بالضبعة وهى كالآتى :

 

1- تقاریر بنتائج اختبارات ما قبل التشغيل.

 

2- صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووى .

 

3- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم من إنشاء وتركيب .

 

4- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة.

 

5 - برامج تحميل الوقود والوصول للحرجية موضحا به الجدول الزمني للتنفيذ.

 

6- الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبارات تحميل الوقود والوصول للحرجية .

 

7 - بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم .

 

8- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعـاعـيـة وإدارة النفايات المشعة .

وتصدر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وثيقة إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية خلال شهـر بالنسبة لمفاعلات البحوث ، وخلال شهرين بالنسبة لمفاعلات القوى ، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة .


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية

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