10 معلومات عن أول مصنع للألبان فى الفيوم يعمل بالطاقة الشمسية

كتبت ــ منال العيسوى

أصبحت الطاقة الشمسية من أهم البدائل للطاقة المتجددة من أجل توفير الطاقة الكهربائية، حيث تسعى الدولة لتشجيع الاستخدام لكافة الطاقات الجديدة كنوع من الطاقة النظيفة، بالتوازى مع خطة الدولة لتركيب مشروعات شمسية أرضية وعلى الأسطح فى 65 مبنى حكوميًا، بجانب استخدامها في الصناعات الزراعية، ومن ضمن هذه المشروعات التى تمت تحت رعاية وزارة البيئة، والصناعة جاءت قصة أول مصنع لإنتاج الألبان بالفيوم يعمل ب الطاقة الشمسية ، بعد نجاح تجربة وحدات البيوجاز من المخلفات الزراعية .

فى هذا التقرير يتم رصد أهم 10معلومات عن محطة الطاقة الشمسية التى تعمل على تشغيل المشروع:

1-المشروع تم إنشاؤه فى قرية العزيزية مركز طامية في محافظة الفيوم.

2- مصنع الألبان يستمد طاقته الكهربائية من شبكة الكهرباء،عن طريق محول توزيع قدرته 200 كيلو فولت أمبير.

3- المصنع كان دائم الاستعانة بمولدات الكهرباء التى تعمل بالغاز الطبيعي، و كان يعتمد بشكل اساسى على كهرباء الشبكة.

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4-مصنع الألبان كان يدفع فواتير الكهرباء التي يحصل عليها من الشبكة بنظام الشريحة.

5- محطة الطاقة الشمسية للمصنع بقدرة 100 كيلو وات أى أنها توفير نصف احتياجاته من الكهرباء لتشغيل مصنع إنتاج الألبان، التي تُقدّر بـ200 كيلو وات.

6- يسعى مخطط المصنع استكمال المرحلة الثانية من المشروع ، بمحطة بقدرة 100 كيلووات إضافية.

7- المحطة الشمسية للمصنع قلصت النفقات للنصف، و سيتسرد نفقات البناء خلال 4 سنوات ونصف.

8- تركيب المحطة استغرق حوالى شهر ونصف الشهر.

9-المحطة الشمسية للمصنع تقوم على تفاعل الموجات الكهرومغناطيسية الضوئية.

10-يتم ضخ الكهرباء على مدار اليوم بقدر كمية الأشعة الضوئية المتوفرة.