اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المُناخ يزور بون الألمانية

الأحد، 13 فبراير 2022 10:58 ص
وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المُناخ يزور بون الألمانية وزير الخارجية سامح شكري
أ.ش.أ

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يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، فى وقت لاحق، اليوم الأحد، زيارة إلى مدينة بون الألمانية، لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسؤوليها، في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير التمويل اللازم.

 


سامح شكرى

قمة المناخ

الأمم المتحدة

جلاسجو

تغير المناخ

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