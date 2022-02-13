وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المُناخ يزور بون الألمانية

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسؤوليها، في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير التمويل اللازم.