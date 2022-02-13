نظافة الجيزة ترفع 7560 طن مخلفات من شوارع 3 أحياء

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برئاسة شفيق جلال، 7560 طن مخلفات من أحياء مدينة الجيزة شملت حي " الطالبية ، الدقي ، العجوزة "، كما تم تنفيذ حملات نظافة وتجريد وكنس آلي شملت شارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية وشوارع " وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح – التحرير – الدقي – محيي الدين أبو العز - ميدان المساحة " بنطاق حي الدقى، وشوارع "النيل الأزرق من ميدان لبنان – ميدان لبنان – شارع لبنان – جامعة الدول العربية – جزيرة العرب – وادي النيل – 26 يوليو – شهاب " بنطاق حي العجوزة "، بالإضافة إلى فرقة الحدائق شملت أعمال تصميم نموذج أحواض وزراعة النباتات والزهور بشارع النيل بنطاق حي العجوزة.

وفي إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل واستمرار حملات النظافة بالمركز والقرى، وبمتابعة الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية قامت فرق النظافة والتجميل بالمركز رفع 100 طن مخلفات قمامة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالواحات من الشارع الرئيسي للمدينة وميدان مسجد الفتح، وتم رفع تراكمات من مخلفات القمامة من وشارع مدخل العجوز والشارع الرئيسي بالمدينة ، وشارع ابوشتي وعزبة عين جمعة، ومدخل الغابة بالقري التابعة ، كما قامت فرق الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بطريق بئر المطار وبئر حمدون وايضا تم إحلال وتجديد كابلات الأعمدة الجديدة بالجزيرة الوسطي بمدخل مدينة الباويطي.