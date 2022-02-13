نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس .."تعليم أسوان": إعلانها الأسبوع الجارى

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعد الانتهاء من أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى الأول 2021/2022، التى من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الجارى.

أكد عبد الكريم لطفى، مدير عام التربية والتعليم بأسوان، أن لجان التصحيح تواصل أعمال تقدير الدرجات داخل 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات.

وأضاف "لطفى"، أن أعمال تقدير الدرجات بدأت الأسبوع الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 28 ألف 49 طالب وطالبة موزعين على 294 لجنة إمتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان ، و21 لجنة بإدارة دراو ، و 37 لجنة بإدارة نصر النوبة ، و 73 لجنة بإدارة كوم أمبو ، و 99 لجنة بإدارة إدفو.

وأوضح بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان للمصححين أيضاً تمثلت في عدم اصطحاب مقدرى الدرجات التليفون المحمول نهائياً داخل الحجرات، وأيضاً عدم التدخين، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة بإجمالى 36 من الموجهين و 138 عضو من أعضاء هيئة التدريس ، و 860 مقدر للدرجات.