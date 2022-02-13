نائب محافظ الأقصر يشهد حفل ختام فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هى قادة وقيادة"

الأقصر - أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمكتبة مصر العامة، حفل ختام فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هى قادة وقيادة"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأقصر في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري، إنطلاقاً من إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 200 طالبة، من 28 جامعة.

وحضر فعاليات الحفل الدكتور كريم همام، مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد والدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، ولفيف من الطالبات المشاركات في الفوج من الجامعات.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه كلمة للدكتور كريم همام، مدير المعهد، رحب فيها بالحضور موجها الشكر لرئيس الجامعة، على رعايته واستضافته لفعاليات الفوج، مشيرا إلى أن الفوج جاء انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتنمية قدراتهم من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة لذا حرص معهد إعداد القادة على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة.

وأشاد نائب محافظ الأقصر، بالفوج الذي يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة والفتاة المصرية، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، حيث أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.

ورحب رئيس جامعة الأقصر، بنائب المحافظ وقيادات المعهد، معربا عن سعادته بنجاح الفوج واستمتاع الطالبات بالزيارات الأثرية والسياحية والرحلات الترفيهية داخل المحافظة، مؤكدا أن الجامعة بصدد تنظيم فوج للفتاة العربية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع معهد إعداد القادة، حيث تضمن الحفل فقرات غنائية لكورال مصر وفي الختام سلم مدير المعهد عددا من الدروع وشهادات التقدير، لرئيس الجامعة، ونائب المحافظ، ومنظمي الفوج من جامعة الأقصر، والطالبات من الجامعات المشاركة.



الفتيات فى حضور حفل ختام فوج الفتاة الجامعية



جانب من حضور الحفل الختامى للجامعة



حفل ختام فوج الفتاة الجامعية بالأقصر



كلمة نائب المحافظ فى الحفل الختامى