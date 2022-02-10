وفد جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بالمنصورة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، ووفد من الجامعة في "ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات" الذي تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 7 وحتى 10 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما شهد اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب خلال مشاركته في الملتقى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وأشار الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة، إلى أن الملتقى يهدف إلى في تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين من 28 جامعة ويمثلون 36 دولة، إلى جانب زملائهم المصريين، مشيرا إلى أن الجامعة حريصه على مشاركة الطلاب فى الأنشطة والملتقيات الشبابية بالجامعات والذي يكسب الطلاب خبرات وتنوع فى الثقافات.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن وفد الجامعة والمكون من 16 طالبا من المرحلة الجامعية والدراسات العليا، برئاسة الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة، شارك في جميع أنشطة الملتقى والتي تتضمن أنشطة رياضية وفنية وترفيهية، كما افتتحت على هامش الملتقى الخيمة التراثية التى تضمنت أقسام كل قسم منها خاص بالتعبير عن ثقافة وتراث كل دولة بما يتضمنه من طعام وملابس وموسيقى مميزة لها.

وفى نفس السياق شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية تحت شعار "هي قادة وقيادة" بمكتبة مصر العامة، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأقصر ويعقد في الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجاري، بمشاركة حوالي 200 طالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة، انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الأقصر، ومدير معهد إعداد القادة.



وفد من جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات (1)



وفد من جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات (2)