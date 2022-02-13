ممارسة الرياضة بعد الحصول على لقاح كورونا أو الإنفلونزا يزيد استجابة الأجسام المضادة

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة أو النشاط البدنى الفوري بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو لقاح الأنفلونزا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في استجابة الأجسام المضادة ورفع مناعتك، بحسب موقع " thehill".

ونشر الباحثون في جامعة ولاية أيوا الأمريكية بحثًا جديدًا في مجلة ScienceDirect ووجدوا أن 90 دقيقة من التمارين الخفيفة إلى المعتدلة الشدة، مثل المشي في الهواء الطلق أو الجري ، بعد لقاح الأنفلونزا أو كورونا أدت إلى تعزيز مناعي إضافي.

اختبرت الدراسة 3 لقاحات مختلفة، جرعة واحدة من لقاح فايزر، لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح إنفلونزا H1N1.

بالنسبة للمشاركين الذين مارسوا التمارين لمدة 90 دقيقة في تمرين خفيف إلى متوسط ​​الشدة بعد التطعيم مباشرة ، لاحظ الباحثون زيادة استجابة الأجسام المضادة في المصل لكل لقاح لمدة أربعة أسابيع بعد التحصين.

قالت ماريان كوهوت، المؤلف الرئيسي للورقة وأستاذ علم الحركة والنشاط البدني في جامعة ولاية ايوا، أن الدراسة وجدت أن التمارين الرياضية لم تزيد من الآثار الجانبية بعد لقاح كورونا.

ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة كان لديهم مؤشر كتلة الجسم في فئة الوزن الزائد أو السمنة، وخلال 90 دقيقة من تمرين ما بعد التطعيم، حافظوا على معدل ضربات قلبهم حوالي 120 إلى 140 نبضة في الدقيقة ، بدلاً من التركيز على المسافة.

اقترح الباحثون أن هذا يوفر دليلًا على أن نتائج الدراسة يمكن أن تفيد بشكل مباشر الأشخاص الذين لديهم مجموعة من مستويات اللياقة البدنية.

اختبر الباحثون أيضًا المشاركين الذين مارسوا التمارين لمدة 45 دقيقة فقط بعد التطعيم، مقابل 90 دقيقة ، ووجدوا أن التمرين الأقصر لا يزيد من مستويات الأجسام المضادة لديهم.

وأوضحت كوهوت أن "هناك العديد من التغييرات التي تحدث عند ممارسة الرياضة - التمثيل الغذائي ، والكيمياء الحيوية ، والغدد الصماء العصبية ، والدورة الدموية لذلك ، من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في استجابة الجسم المضاد التي وجدناها في دراستنا."

يؤدي التمرين إلى توزيع الخلايا المناعية مجرد أن تتحرك هذه الخلايا حول الجسم ، فمن المرجح أن تكتشف شيئًا غريبًا أو فيروس أو بكتيريا وتحاربه.

ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار والظروف الاستفادة من المزيد من النشاط البدني والرياضة، لأنه يساهم في تحسين الصحة ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، ويساعد الأشخاص على العمل بشكل أفضل طوال اليوم والنوم بشكل أفضل في الليل.