مقتل 3 أطفال جراء قصف حوثى على مناطق آهلة بالسكان جنوبى مأرب باليمن

ا ش ا

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم؛ جراء قصف شنه الحوثيون على منطقة آهلة بالسكان بمديرية حريب جنوبي مأرب باليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عم مصادر محلية القول السبت إن "صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات على منطقة آهلة بالسكان في مفترق طرق بمديرية حَريب جنوب المحافظة، أسفر عن مقتل 3 أطفال بينهم شقيقان.

وشددت المصادر على أن القصف الصاروخي ألحق خسائر مادية، إصابة طفل وفتاة، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الميليشيات بمديرية رحبة جنوب المحافظة.

جدير بالذكر أن مدينة مأرب تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات قصف تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية والمخيمات التي تضم ملايين النازحين في البلاد.