مفتى الجمهورية يتوجه للمحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمى بمنصبه الجديد

كتب ـ لؤى على

توجَّه فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى مقرِّ المحكمة الدستورية العليا، لتهنئة المستشار بولس فهمي –رئيس المحكمة الدستورية - بمهام منصبه الجديد.

وأكَّد فضيلة المفتي أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية هي مهمة عظيمه؛ كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمي على تحمُّل الأمانة الكبيرة التي أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.