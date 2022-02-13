مستشار البنك الدولى الأسبق: البورصة تتحول لسوق شعبى وتدخل الجمهور شركاء تنمية

أكد الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى الأسبق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، يؤكد أن البورصة تتحول لبورصة شعبية وسوق شعبى، وتتحول لسوق مال وليس بورصة.

وأضاف مستشار البنك الدولى الأسبق، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البورصة تدل على هبوط وصعود وبها نوع من المخاطر ولكن نريد لتكون سوق مال، كما أن الشركات تبحث عن تمويل غير تقليدى.

ولفت مستشار البنك الدولى الأسبق، برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية يشير إلى زيادة رأس مال الشركات بشكل غير تقليدى وبعيد عن البنوك والمصارف وأسعار الفائدة وتدخل الجمهور شركاء فى عملية التنمية والشركات تعطى أرباح، ونوزع بشكل غير تقليد الأفراد فى عملية التنمية، موضحا أنه لابد من تثقيف للجمهور لأن الدخول للبورصة عملية غير تقليدية.