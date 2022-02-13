مستشار الأمن القومى الأمريكى: يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أنه يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا، موضحا أن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية.

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: "لا يمكن تحديد اليوم الذى ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزير الدفاع البريطانى، بن والاس سيعود إلى المملكة المتحدة من عطلة عائلية فى أوروبا فى وقت مبكر بسبب مخاوفه بشأن "تدهور الوضع فى أوكرانيا".

ووصل الوزير إلى الدولة التى لم يكشف عنها أمس السبت، بعد أن سافر إلى هناك عقب محادثات دبلوماسية فى موسكو، لكنه قال يوم الأحد إنه ألغى "عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة فى الخارج مع عائلتي"، لأننا: "قلقون بشأن تدهور الوضع فى أوكرانيا".