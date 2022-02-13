جارديان: وزير دفاع بريطانيا يقطع عطلة عائلية بسبب "تدهور الوضع في أوكرانيا"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس سيعود إلى المملكة المتحدة من عطلة عائلية في أوروبا في وقت مبكر بسبب مخاوفه بشأن "تدهور الوضع في أوكرانيا".

ووصل الوزير إلى الدولة التي لم يكشف عنها أمس السبت، بعد أن سافر إلى هناك عقب محادثات دبلوماسية في موسكو، لكنه قال يوم الأحد إنه ألغى "عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة في الخارج مع عائلتي"، لأننا "قلقون بشأن تدهور الوضع في أوكرانيا".

وقال مصدر دفاعي رفيع: "مع تفاقم الأحداث ، قطع وزير الخارجية عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة مع أطفاله."

ويختلف القرار بشكل ملحوظ عن القرار الذي اتخذه وزير الخارجية السابق، دومينيك راب ، الذي كان في عطلة عائلية في جزيرة كريت اليونانية عندما استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، الجمعة إن مباحثاته مع نظيره الروسى سيرجى شويجو "بناءة وصريحة"، معربًا عن أمله فى أن تكون المباحثات قد ساهمت فى خلق جو أفضل وخفض للتصعيد، إلا أنه اعترف بأنه "لا يزال هناك طريق كبير يجب أن نقطعه بيننا".

وأضاف والاس - خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الجمعة، فى السفارة البريطانية بالعاصمة الروسية (موسكو) - أنه ناقش مع "شويجو" مسودة المعاهدة الروسية التى تم عرضها على حلف شمال الأطلسى (ناتو) على الناتو، مشيرًا إلى أنهما اتفقا أيضًا على أهمية تنفيذ اتفاق مينسك.

وأشار إلى أنه حصل على تأكيدات من "شويجو" بأن روسيا لاتخطط لغزو أوكرانيا، مضيفًا : "سمعت بوضوح من الحكومة الروسية أنه ليس لديهم نية لغزو أوكرانيا، كما أننى سمعت بعض مخاوفهم".

وأوضح أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" أكد أن الغزو سيكون له عواقب مأساوية، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى بكل الطرق الممكنة من أجل تهدئة التوتر.