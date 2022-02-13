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مريض نفسي.. تفاصيل قتل عاطل زوجته ووالده وإصابة 3 آخرين بقنا.. لايف

الأحد، 13 فبراير 2022 11:37 ص
مريض نفسي.. تفاصيل قتل عاطل زوجته ووالده وإصابة 3 آخرين بقنا.. لايف
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض مقتل 2 وإصابة 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة فقنا.
 
 
وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد  بمصرع ابراهيم. م، و.منى.أ،  وإصابة حليمة. أ، و عواطف. أ، و كرم. أ.
 
وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة، محمد.ا، 29 عاما، أطلق النيران على زوجته ووالده، فلقيا مصرعهما فى الحال، فيما أصاب 3 آخرين بينهم والدته.
 
وأوضحت التحريات، أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وحاول أهله علاجه أكثر من مرة لكنه رفض، وأصيب بحالة هياج وأطلق النيران عليهم. 
 
تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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