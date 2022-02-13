محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين فى حريق بمنزل.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

اطمـأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على حالة الطلاب المصابين فى حريق بقرية الحمراوى، والذين يتلقون الخدمات الطبية بمستشفى العبور للتأمين الصحى.

ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة حالات الطلاب، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

وكان محافظ كفر الشيخ تابع يوم الخميس الماضى، نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحى، فتم نقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 أطفال طلاب بالمدارس لمستشفى العبور للتأمين الصحى، فى حين تلقت ربة المنزل الاسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، وعادت لمنزلها، مشددًا بمتابعة الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوى، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدنى، وسيارات الاسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالى، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص.



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين في حريق (1)



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين في حريق (2)



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين في حريق (3)



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين في حريق (4)



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة الطلاب المصابين في حريق (5)