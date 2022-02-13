محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال التطوير بالعاصمة ويوجه باستكمال رصف الطرق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي تشهدها أحياء شرق وغرب العاصمة، من أعمال توسعة الشوارع وفرد السن والرصف.

كما تابع الأعمال الجارية بمساكن الـ47 لتوسعة الشارع الرئيسي المؤدي للموقف العمومي، إضافة لعدد من الشوارع غرب العاصمة موجهاً بسرعة الانتهاء من رصف الطرق بقرى ومدن المحافظة.

واستعرض محافظ كفرالشيخ الأعمال الجارية، لرفع كفاءة موقع أسفل الكوبري العلوي طريق كفر الشيخ بلطيم، ورفع مستوى الدوران لأعلى من مستوى الطريق لعمل لاند سكيب بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري. وتم رفع مستوى المنخفضات بمستوى الطريق تمهيداً لأعمال التجميل بالمنطقة،ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة كفر الشيخ وسيتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ ونائبه



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جانب من ولة المحافظ التفقدية