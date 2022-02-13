محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مستشفى العبور وإضافة 89 سريرا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،أعمال التطوير التي تشهدها مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومنها أعمال تطوير العناية المركزة بالعبور، فتم تطوير الجزء الاول من العناية بقوة 21 سرير وجاري أعمال التطوير بالجزء الثاني من تطوير العناية المركزة بقوة 18 سريرا، وتوفير 10 أجهزة تنفس صناعي، وتم توفير 50 سرنجة محاليل و50 مضخة محاليل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى العبور يشهد أعمال تطوير وتوفير كافة الخدمات الطبية التي كانت غير متوفره بها، ويضطر عدد من المرضى للتوجه للمستشفيات بالمحافظات المجاورة، فتم تطوير قسم الأورام واستحداث وحدة جراحة الأورام بقوة 10 أسرة، وتوسيع قسم الأورام الداخلي بقوة 40 سرير، واستحداث رعاية مركزة لأورام الدم للأطفال بقوة 3 أسرة، كما تم افتتاح وحدة كلى الأطفال بقوة 5 ماكينات لتأدية الخدمات الطبية الذين كانوا يتلقون خدمة الغسيل الكلوى في المحافظات المجاورة، وتفعيل وحدة الكلى التداخلية،لتركيب أساطير الغسيل الكلوي المستديمة وأخذ عينات من الكلى والتي كانت تتم بمركز الكلى بالمنصورة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بجميع العاملين بالتأمين الصحي بكفر الشيخ ومستشفى العبور للجهود المبذولة لتوفير الخدمات الطبية للمرضى من طلاب وعاملين بالدولة وغيرهم، إضافة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.



احد الاسرة



اعمال تطوير مستشفى العبور



التطوير بمستشفى العبور



جانب من جولة المحافظة



جانب من جولة المحافظة بمستشفى العبور



جانب من حجرات مستشفى العبور