محافظ كفر الشيخ : الكشف الطبي على 1528 مترددا على قافلة حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت القافلة الطبية بقرية الحلافي بسيدى غازى، من إجراء الكشف الطبي على 1528 مواطناً، وتلقي عدد أخر لقاح كورونا، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة، والفحوصات المطلوبة بجميع العيادات المتواجدة للمترددين من أهالي القرية، مؤكدًاً أنه تم إضافة خدمة طبية جديدة للأهالي بالقوافل بإجراء أشعة على الأسنان .

جاء ذلك بمتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بحضور على سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع،مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، القافلة ضمن القوافل الطبية التي تجوب قرى مراكز المحافظة، خاصة القرى النائية والأشد فقراً، لتقديم خدمات طبية للأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة الطبية قدمت جميع الخدمات الطبية اللازمة، والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، وعددها 9 تخصصات بواقع 11 عيادة شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان"، بالإضافة إلى معمل لاجراء التحاليل اللازمة وجهاز الأشعة المتنقل وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص المرضى، وتم إجراء 121 تحليل للمرضى، و62 أشعة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 60 متردد.



و أوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة،، تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة والتي ضمت قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلةاً، وعُقدت ندوات تثقيفية حضرها 948 مواطناً، لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين، وتم تحويل 31 مريضا لأقرب مستشفى، وإجراء 7 تقارير طبية، وهي القافلة الأولى اضافة خدمة جديدة أشعة الأسنان.