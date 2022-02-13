محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استضافة المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات الجارية لمؤتمر التغيرات المناخية وتوزيع المهام لكل فرق العمل، كما تمت مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والتطوير الشامل لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ، ومتابعة المشروعات المعدة للافتتاح فى ذكرى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الشهر القادم، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى والتى يتم العمل بها الان بكافة مدن المحافظة.

وذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، اجتماع المتابعة الأسبوعي بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس احمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ ، وعدد من رؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات.

جاء ذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الجهاز التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء، استعداداً لعبور عدد من التحديات الكبرى التى تواجه المحافظة وعلى رأسها استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات مؤتمر التغيرات المناخية فى نوفمبر القادم، بالإضافة لعدد من الفعاليات الدولية والمحلية الأخرى.