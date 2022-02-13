اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 03:12 م
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محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفنى لنائب المحافظ.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 03:01 م
محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفنى لنائب المحافظ.. صور محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفني لنائب المحافظ
جنوب سيناء - ياسر عامر

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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الطاقم المعاون لمكتب الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وذلك بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، لمجهوداتهم الكبيرة فى مجال عملهم طوال الفترة الماضية.

وأثنى خالد فودة على تفوقهم فى كافة المهام التى كلفوا بها وطالبهم بالمزيد من الجهد لعبور التحديات التى تواجه المحافظة خلال الفترة القادمة، كما قدم المحافظ شكره الخاص لنائبة المحافظ على مجهوداتها الكبيرة فى كافة قطاعات المحافظة.

وكان قد كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ السابق وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وحضر التكريم اللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والدكتور أحمد عواد أستاذ العمارة بكلية هندسة شبرا وسط لفيف من ممثلى الجهاز التنفيذى وممثلى عدة جهات ووزارات مختلفة ومستثمرين، وأشاد المحافظ بعمله وكفاءته خلال مدة 8 سنوات مرت وتحقيق الكثير من الإنجازات والمشروعات التنموية الهامة بمعاونة الجهات المختلفة والعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ.

 

محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفني لنائب المحافظ (1)
محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفني لنائب المحافظ (1)

 

محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفني لنائب المحافظ (2)
محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء المكتب الفني لنائب المحافظ (2)

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

الدكتورة ايناس سمير

نائب المحافظ

تكريم عاملين

شكر نائب محافظ جنوب سيناء

شرم الشيخ

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