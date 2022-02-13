محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر

المنوفية – محمد فتحى

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية والتفتيش والبحوث ( المشرف على مشروعات حياة كريمة)، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمركز ومدينة الشهداء وذلك لدفع منظومة العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مدير مديرية الطرق، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، المستشار الهندسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر والمقامة على المصرف المغطى بطول 1200م بتكلفة تقارب 5 ملايين و500 ألف جنيه، حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلى من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 60% وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال وتسليمها فى أول شهر مارس القادم، وتم صب الأرضيات الخرسانية المطبوعة وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور والبرجولات الخشبية ومقاعد المواطنين وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة والنجيل الطبيعى لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كمتنفس لأهالى الشهداء، وخلال تفقده لأعمال التطوير وجه المحافظ رئيس المدينة بتشكيل لجنة للإشراف على الجزيرة عقب الانتهاء من أعمال التطوير ضماناً للحفاظ عليها، فضلا عن تكثيف الإضاءة لتحسين مستوى الإنارة وتزويد صناديق القمامة بالمنطقة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال رصف شارعى داير الناحية وشعلان بمدينة الشهداء بإجمالى أطوال 1,300كم وبتكلفة 3 ملايين و750 ألف جنيه، حيث جارى تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية وتم الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتغيير كشافات أعمدة الإنارة بالشارع لكشافات الليد لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة، هذا وقد أشار مدير مديرية الطرق بأن إجمالى المبالغ المخصصة ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف بمدينة الشهداء لعام 2021/2022 بلغت ( 10) ملايين جنيه، حيث جارى وضع طبقة الأساس وإنشاء الأرصفة الجانبية بشوارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع النصر بطول 400 متر، شارع الصاغة بطول 1 كيلو، وشارع داير الناحية بسرسنا بطول 500 متر، وكذا جارى أعمال قطع الفرمة بشارع مسجد السلام بطول 200 متر، واستكمال الرصف بشارع الشيخ عبد المجيد سليم من شارع بورسعيد وحتى شارع سراج الدين بطول 500 متر.