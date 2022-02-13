محافظ القليوبية: إزالة 30 حالة تعديات على حرم طريق مصر إسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة للأسبوع الثالث على التوالي، لإزالة التعديات علي حرم الطريق الزراعي في نطاق المحافظة ضمن مجهودات الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات، حيث أشرف علي إزالة 30 حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 4 أفدنة، وتم حرث الأرض بالكامل لإلزام المتعدين بإعادة زراعتها مرة أخرى.

وجاءت الحملة بحضور كل من اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية لقوات الأمن، واللواء خالد يسري مساعد مدير أمن القليوبية للوحدات، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

وتنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات وأكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية و أرضيات إنترلوك وخرسانية، بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل كلي.

يذكر أنه على مدار الأسبوعين الماضين تمت إزالة 59 حالة بمساحة 7 أفدنة بحيث يصبح إجمالى ما تم إزالته 89 حالة بمساحة 11 فدان .

وأكد المحافظ، خلال الحملة، أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.

وأضاف، أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية وفقا للقانون لتحقيق الردع العام واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.

كما أكد المحافظ، خلال الحملة أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضي التي تم التعدي عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها وإلا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا .