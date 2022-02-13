اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مبادرة "علشان يكمل جمالها" تنتهى من تجميل ورفع كفاءة مبنى إدارة الأوقاف بسوهاج

الأحد، 13 فبراير 2022 11:04 ص
مبادرة "علشان يكمل جمالها" تنتهى من تجميل ورفع كفاءة مبنى إدارة الأوقاف بسوهاج مبادرة "علشان يكمل جمالها"
سوهاج محمود مقبول

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج ،بالتعاون مع إدارة الأوقاف بالمركز بالانتهاء من أعمال تجميل وتطوير مبنى إدارة أوقاف المنشاة، حيث شملت الأعمال " دهان واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى رفع كفاءة محيط المبنى.

جاء ذلك استمرارا لفعاليات مبادرة "علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

يذكر أن محافظة سوهاج أطلقت مبادرة "علشان يكمل جمالها"، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف إلى تأهيل واجهات ومداخل وأسوار كل المباني الحكومية في مختلف ربوع المحافظة.

تأتى المبادرة في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية أثناء فعاليات أسبوع الصعيد، وفي سبيل تحسين الهوية البصرية للمحافظة وصولاً إلى ظهورها بالشكل الحضاري الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وفي إطار مبادرة "علشان يكمل جمالها" برفع كفاءة وتجميل مركز خدمة العملاء النموذجي بالمدينة.

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