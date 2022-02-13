لاعبة بالقليوبية تحرز المركز الأول ببطولة الجمهورية للخماسى المؤهلة لبطولة العالم

القليوبية إبراهيم سالم

أحرزت اللاعبة هاجر إيهاب الدسوقى، لاعبة نادى بنها الرياضى بمحافظة القليوبية، المركز الأول خماسى حديث ببطولة الجمهورية للثنائى "سباحة وجرى"، التابعة للاتحاد المصرى المقامة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، تحت 11 سنة، المؤهلة لبطولة العالم بالبرتغال 2022، كما حصلت أيضا على المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة التتابع مختلط مع اللاعب عبد الرحمن محمد حرفوش تحت 11 سنة.

وتنافس اللاعبة على التصفيات المؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها بدولة البرتغال خلال العام الجارى، تحت إشراف الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى، وقيادة الكابتن هانى جودة مدير حمام السباحة بنادى بنها الرياضى، حيث ينافس النادى على العديد من الميداليات بالبطولة وأحرز العديد منها، والمنافسة على الحصول على العديد من المقاعد ببطولة العالم.

كما أحرز اللاعبين بنادى بنها الرياضى مراكز متقدمة بالبطولة منهم اللاعب أحمد تامر الذى أحرز المركز السابع، تحت 15 سنة، وكذلك اللاعبة أندا يوسف سعيد والتى أحرزت المركز السادس تحت 9 سنوات، وكذلك أحرزت مريم عماد الدين عبد المنعم وأحمد تامر المركز التانى تتابع مختلط تحت 15 سنة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.



اللعبة هاجر إيهاب بالميدالية الذهبية



اللعبة هاجر إيهاب