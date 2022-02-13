اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لاعبة بالقليوبية تحرز المركز الأول ببطولة الجمهورية للخماسى المؤهلة لبطولة العالم

الأحد، 13 فبراير 2022 12:10 ص
لاعبة بالقليوبية تحرز المركز الأول ببطولة الجمهورية للخماسى المؤهلة لبطولة العالم الميداليات التى حصدها اللاعبون بالبطولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحرزت اللاعبة هاجر إيهاب الدسوقى، لاعبة نادى بنها الرياضى بمحافظة القليوبية، المركز الأول خماسى حديث ببطولة الجمهورية للثنائى "سباحة وجرى"، التابعة للاتحاد المصرى المقامة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، تحت 11 سنة، المؤهلة لبطولة العالم بالبرتغال 2022، كما حصلت أيضا على المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة التتابع مختلط مع اللاعب عبد الرحمن محمد حرفوش تحت 11 سنة.

وتنافس اللاعبة على التصفيات المؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها بدولة البرتغال خلال العام الجارى، تحت إشراف الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى، وقيادة الكابتن هانى جودة مدير حمام السباحة بنادى بنها الرياضى، حيث ينافس النادى على العديد من الميداليات بالبطولة وأحرز العديد منها، والمنافسة على الحصول على العديد من المقاعد ببطولة العالم.

كما أحرز اللاعبين بنادى بنها الرياضى مراكز متقدمة بالبطولة منهم اللاعب أحمد تامر الذى أحرز المركز السابع، تحت 15 سنة، وكذلك اللاعبة أندا يوسف سعيد والتى أحرزت المركز السادس تحت 9 سنوات، وكذلك أحرزت مريم عماد الدين عبد المنعم وأحمد تامر المركز التانى تتابع مختلط تحت 15 سنة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.

اللعبة هاجر إيهاب بالميدالية الذهبية
اللعبة هاجر إيهاب بالميدالية الذهبية

 

اللعبة هاجر إيهاب
اللعبة هاجر إيهاب

 

بعد المشاركة بالبطولة
بعد المشاركة بالبطولة

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

الخماسى الحديث

الجرى والسباحة

نادى بنها الرياضى

بطولة الجمهورية للثنائى

سباحة وجرى

الاتحاد المصرى للخماسى الحديث

نادى مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مباراة مصر والسنغال.. 87 مركز شباب بالقليوبية تذيع نهائي أمم أفريقيا اليوم

الأحد، 06 فبراير 2022 07:00 ص

87 مركز شباب بالقليوبية يذيع مباراة مصر والسنغال فى نهائى الأمم الأفريقية

الجمعة، 04 فبراير 2022 08:46 م

"شباب القليوبية" تطلق مبادرة استغلال أسطح المراكز لممارسة الأنشطة الرياضية

الإثنين، 17 يناير 2022 12:48 م

مدير الشباب بالقليوبية يتابع الأعمال الإنشائية لبعض مراكز الشباب المدرجة بحياة كريمة

الجمعة، 14 يناير 2022 03:49 م

شباب القليوبية: افتتاح مراكز جديدة لذوى الهمم ومشروعات لجذب عضويات المرأة

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:21 م

"شباب القليوبية" تطلق مسابقة بين الإدارات الفرعية لخدمة المرأة وذوى الهمم

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:20 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة