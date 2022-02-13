اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 03:17 ص
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كيف يخطر العامل مكتب التأمينات عند التحاقه بعمل؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 فبراير 2022 03:00 ص
كيف يخطر العامل مكتب التأمينات عند التحاقه بعمل؟.. اعرف التفاصيل صرف معاشات ــ صورة أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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يلتزم العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة على النموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى. 

​يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن، صورة من عقد العمل إن وجد، إقرار استلام العمل إن وجد، يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل، يقوم​ المكتب بعد التأكد من جدية الالتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشأة .

 


التأمينات

تأمينات للعاملين

خدمات التأمينات

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