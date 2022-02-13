كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارتى نقل بمطلع الدائرى

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، نتيجة انقلاب سيارة نقل وأخري محملة بالطوب، بسبب اختلال عجلة القيادة وانقلابهما، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولات من أعلي الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ولا يوجد مصابين أو وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادثي مرور، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناس لرفع حطام الحادث من الطريق و تسيير حركة السيارات.