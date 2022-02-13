عدم سد فتحة "الهواية" الأهم.. تنبيهات للتعامل مع مهمات الغاز الطبيعى بالمنزل

كتبت - مروة الغول

عدد من التنبيهات والإرشادات التى لابد من اتباعها عند التعامل مع مهمات الغاز الطبيعى بالمنزل المتعلقة بسخانات الغاز الطبيعى وتتصمن تلك التنبيهات الآتى..

1 - عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2 - عدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل مهمات الغاز .

3 - عدم استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ).

4- أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة فقط.

4 - عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا.

5 - عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب .

6 - عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

7 - التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه.

وتهيب شركات توصيل الغاز الطبيعى بمستخدمى الغاز الالتزام بعدم التعامل مع مهمات الغاز إلا من خلال المختصين بالشركات، وضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأى توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة فى أعمال توصيل الغاز فقط.