1.6 مليار دولار استثمارات.. تعرف على أهم مؤشرات صناعة الغاز الطبيعى بمصر

كتبت - مروة الغول

شهدت الفترة الماضية تزايد للدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى، وفيما يلى أهم مؤشرات صناعة الغاز الطبيعى والتى كانت كالتالى..

1- زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع اسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط واعادته للتشغيل مما أدى الى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.

2- قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة.

3- إنجاز متحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ماتم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط. 4- شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى الى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن.

5- يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة.

6- خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.

7- أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2021-2022 حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى والتي اسفرت عن ترسية قطاعين للبحث بإستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم اغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج اضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.

8- كما تم توصيل الغاز الطبيعى الى مايناهز حوالى 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و 95 مصنعاً و5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدى مدعوم.

9- كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة، علاوة على تحويل 42 الف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود.

9- تم توصيل الغاز الطبيعى الى 98 قرية يستفيد منها مايقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز الى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 الف عداد غاز مسبق الدفع.

10- بلغ إجمالى كمية صادرات الغاز الطبيعى والمسال 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع أن ترتفع الى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالي.

11- من المخطط خلال العام المالى 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافياً في البحر المتوسط والدلتا وابرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و 17.2 ألف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالى الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل اكثر من 1.6 مليار دولار.

12- من المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.