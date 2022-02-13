ضبط شركة بالإسكندرية تستخدم مواد منتهية الصلاحية فى الطباعة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع ومنع تداول السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة واشراف محمد شبور رئيس الرقابة وعضوية المفتش مالك الشافعى بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد الشركات بمنطقة برج العرب تستخدم مواد كيماوية منتهية الصلاحية فى الطباعة وتم ضبط التحفظ على عدد 21 جالون زنة الواحد 25 كجم باجمالى كمية قدرها 525 كجم مواد كيماوية منتهية الصلاحية 20 جالون زنة الواحد 5 كجم بإجمالي.

كما شملت المضبوطات كمية قدرها 100 كجم مواد كيماوية منتهية الصلاحية 8بستلة بلاستيك بيضاء اللون بداخلها الوان مختلفة تستخدم فى الطباعة منتهية الصلاحية، 6 جالون زنة الواحد 1.25 كجم مواد كيماوية منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.