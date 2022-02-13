صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة التعاطى لـ1% بعد تطبيق فصل الموظفين

إبراهيم حسان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه بعد تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، انخفضت نسبة التعاطى إلى 1% ومن المتوقع أن تنخفض النسبة بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، لاسيما وأن الحملات تتم بشكل عشوائى على الموظفين، وخاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين مثل السكة الحديد والكهرباء والمياه، وجميع الجهات الحكومية تخضع لحملات الكشف عن المخدرات.

وأضاف عمرو عثمان، فى مداخلة عبر زووم، لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه بشأن تعاطى المخدرات بين طلاب المدارس، فتم إجراء بحث على طلاب المدارس، واكتشفت أن نسبة التعاطى بين طلاب الثانوية 7% وتزيد النسبة بين طلاب المدراس الفنية إلى أكثر من 8% ولكن تعاطى وليس إدمان، متابعا: "المخدرات التخليقية تضرب العالم بأكمله، وزادت نسبة تعاطى المخدرات التخليقية فى مصر فى الفترة الأخيرة من 7% إلى 17%، وهذه المواد سبب أساسى فى الحوادث والجرائم لأن الإنسان لا يكون فى وعيه مطلقا".

ولفت الدكتور عمرو عثمان، النظر إلى أن 140 ألف مواطن تقدموا فى العام الماضى للعلاج من الإدمان، بينهم نسبة 6% من السيدات، مستكملا: "وضعنا خطة شارك فيها 11 وزارة ومؤسسة مجتمع مدنى، وهذه الخطة ستحدث نقلة نوعية فى مكافحة المخدرات فى مصر، وهى خاصة بتطوير المناهج التعليمية وتكثيف الحملات التوعوية فى المدارس، وهذه الحملات زادت فى الفترة السابقة 4 أضعاف الطلب على العلاج فى الفترة السابقة، كما سيكون هناك مراكز علاج من الإدمان بكل المحافظات المصرية".