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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:10 م
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية عمرو عثمان
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق يسعى لحماية المجتمع من المخدرات في المناطق المطورة ، حيث تم تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية ، ونتواجد في 6 مناطق في المدن المطورة .

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،  في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: جهزنا وشغلنا 5 عيادات للعلاج بالإدمان استفاد منها 6 آلاف مريض إدمان في المناطق المطورة.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في المدارس وقصور الثقافة ، حيث إن هناك اهتمام من الدولة بالمناطق المطورة وتوعية أهلها بمواجهة المخدرات  .

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى أن الزيارات المنزلية التي أجراها الصندوق ساهمت بشكل كبير في إقبال الكثير من الشباب على الصندوق وعياداته للتعافى من المخدرات.

 


عمرو عثمان

صندوق مكافحه المخدرات

الشباب

اكسترا نيوز

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