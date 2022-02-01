صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق يسعى لحماية المجتمع من المخدرات في المناطق المطورة ، حيث تم تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية ، ونتواجد في 6 مناطق في المدن المطورة .
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: جهزنا وشغلنا 5 عيادات للعلاج بالإدمان استفاد منها 6 آلاف مريض إدمان في المناطق المطورة.
وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في المدارس وقصور الثقافة ، حيث إن هناك اهتمام من الدولة بالمناطق المطورة وتوعية أهلها بمواجهة المخدرات .
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى أن الزيارات المنزلية التي أجراها الصندوق ساهمت بشكل كبير في إقبال الكثير من الشباب على الصندوق وعياداته للتعافى من المخدرات.
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