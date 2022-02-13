اليوم السابع
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صحة المنيا: إجراء 1065 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار خلال يناير

الأحد، 13 فبراير 2022 10:25 ص
صحة المنيا: إجراء 1065 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار خلال يناير الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 1065 عملية مجانية فى مختلف التخصصات في الفترة من 1يناير حتى 31 يناير 2022 منها 529 عملية جراحة عيون، 114جراحة مخ واعصاب، 61 عملية جراحة الاورام، 270 قسطرة قلبية، 30 قلب مفتوح ، 47 جراحة العظام 3 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية، 11 قسطرة بالمخ.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي ،مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالمنيا الجامعى، مستشفى القلب والصدر الجامعى ،مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة ،مستشفى الراعى الصالح بسمالوط ،مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولى للعيون ،مستشفى سمالوط النموذجى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار.


مديرية الصحة

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