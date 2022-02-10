إجراء 657 عملية جراحية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

إستعرض اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة الجهود التى قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر يناير المنقضى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

أسفرت المبادرة عن إجراء 657 عملية جراحية عبارة عن ( 55 جراحة عظام - 46 جراحة مخ و أعصاب - 427 عيون - 53 جراحة أورام - 19 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 51 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح - 1 زراعه كبد ).

وذلك فى إطار الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.