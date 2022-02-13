شكاوى من مدارس "الخدمات".. وتعليم الإسكندرية: على المتضرر تقديم تظلم

الإسكندرية جاكلين منير

شكا عدد كبير من طلاب مدارس الخدمات الثانوى العام بالإسكندرية من ظاهرة لم ينجح أحد، وحصول عدد كبير منهم على تقدير ضعيف فى عدد من المواد فى امتحان التيرم الأول هذا العام، وهم الطلاب غير الحاصلين على مجموع يؤهلهم للثانوى العام والتحقوا بنظام الثانوى بمصروفات إضافية.

وقالت هبة مصطفى طالبة من مدرسة الكويت بالإسكندرية مدرسة خدمات، إن المدرسة بها ظاهرة لم ينجح أحد، وأنها حصلت على تقدير ضعيف فى 3 مواد، وسوف تقدم فى امتحان الإعادة بتكلفة 40 جنيها للمادة.

فيما شكت جيهان أحمد محمود، ولى أمر بمدرسة خدمات العجمى من نفس الظاهرة، وأكدت على تحدى المدرسين للطلاب لإجبارهم على الدروس الخصوصية، واستنكرت قرار بإلغاء امتحانات التابلت وأن كل مدرسة تضع الامتحان على حدى، مما جعل الطلاب تتعرض لظلم كبير من وضع الامتحان وتصحيح المواد .

وطالب الطلاب وأولياء الأمور بإعادة تصحيح الامتحان ورفع الظلم عن الطلاب.

من جانبه قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الامتحان فى كل مدرسة موحد على طلاب الخدمات وطلاب الثانوى العام الانتظامى، وأنه لا يوجد تفرقة بين النظامين، مؤكدا تقبل المديرية للتظلمات من الطلاب المتضررة، قائلا: على المتضرر التقدم بطلب تظلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها وتقديم شكوى فى المدرسين فى حالة وجود إجبار على الدروس الخصوصية وسوف يتم التحقيق فى الشكاوى.

وأكد أن الطلاب فوجئت هذا العام بإلغاء امتحان التابلت، ووضع امتحان للمواد فى كل مدرسة مما أظهر مستوى الطلاب الحقيقى والبعض منهم جاء مستواه ضعيف، بعد إلغاء امتحان التابلت .