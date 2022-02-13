الصغرى بالقاهرة تصل 10 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد و جنوب سيناء ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة