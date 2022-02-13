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س وج.. كل ما تريد معرفته عن خطة قطاع الأعمال لزيادة تجارة وصادرات القطن

الأحد، 13 فبراير 2022 07:00 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن خطة قطاع الأعمال لزيادة تجارة وصادرات القطن جنى القطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تركز وزارة قطاع الأعمال بشكل كبير على تطوير وتحديث منظومة تداول وتجارة الاقطان والاستفادة منها بشكل مثالى، حيث تم تدشين منظومة تداول دقيقة بجانب تدشين شركة لعصر بذرة القطن، وأخيرا إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لتجارة الاقطان.

ما آخر مستجدات تطوير تجارة الأقطان بقطاع الأعمال العام؟

تم تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لتجارة الاقطان وعقد اجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان الناتجة عن اندماج 9 شركات في مجال تجارة وحليج الأقطان، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث الشامل لشركات القابضة للغزل والنسيج.

وما دور الشركة الجديدة تحديدا؟

وأكدت الوزارة ضرورة العمل على النهوض بأداء الشركة في نشاطها الرئيسي وهو حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة رائدة إقليميا في هذا المجال، مع التوسع خارجيًا باستخدام أحدث وسائل التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج.

وهل انتهت منظومة تحديث المحالج؟

أكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من تحديث محالج القطن وفقا للخطة الزمنية المحددة بنهاية العام الجاري 2022، مع الترويج لجودة ونظافة الأقطان المحلوجة في المحالج المطورة.

وماذا عن الاستفادة من زيت بذرة القطن؟

سيتم تدشين مشروع إنشاء معاصر الزيت في المحالج بالشراكة مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج.

وهل سيكون للشركة دور في الأقطان قصيرة التيلة؟

بالطبع ستقوم بعملية تسويقه تماما مثل تسويق الأقطان طويلة التيلة ولا سيما في ظل التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة خلال العام الجاري بعد نجاح التجربة في العام الماضي بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار العمل على تقليل فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج محليًا، والتي تعتمد بشكل كبير على الأقطان قصيرة التيلة.

وما آخر نتائج نجاح منظومة القطن ؟

حققت منظومة تداول الأقطان نجاحا كبيرا خلال تطلبها الموسم الجارى فى بيع وشراء وتجارة الأقطان بين المزارعين والفلاحين والشركات العامة والخاصة، ولا سيما بعد تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية حيث حققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، وتم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع فيما بلغت الكميات المباعة حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، كما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

 

 


تجارة الاقطان القطن قصير التيلة

مصر لتجارة الاقطان

قطاع الاعمال العام

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