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سماع مرافعة دفاع 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" خلال ساعات

الأحد، 13 فبراير 2022 06:00 ص
سماع مرافعة دفاع 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" خلال ساعات المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

 

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.


أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

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