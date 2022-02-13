سفارة موسكو فى مصر: روسيا لن تهاجم أى دولة وواشنطن تدفع كييف للحرب

كتبت ريم عبد الحميد

أصدرت السفارة الروسية فى مصر بيانا بشان الأحداث الجارية وأزمة أوكرانيا، وقالت السفارة صباح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل، بذريعة التهديد الوهمي بـ"الهجوم الروسي".

وأضاف البيان: "ومن الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من الاستفزاز العسكري ضد روسيا، حيث يتم توريد الأسلحة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل مستمر، وتجمعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة الغربيون على الحدود مع بلدنا خاصة فى منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأكد البيان أن روسيا لا تعتزم أن تهاجم أى دولة، متهما واشنطن، التى قال إنها تفقد نفوذها فى العالم بشكل سريع، بالسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة وأنها تدفع كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية.

وأعربت سفارة روسيا فى القاهرة عن أملها فى ان يفهم "الشعب الأوكراني الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب الغريب عنهم وألا يكونوا الدمية المتحركة في يد الغرب.