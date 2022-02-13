روسيا تُسجل نحو 198 ألف إصابة جديدة و706 حالات وفاة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

سجلت السلطات الصحية الروسية، 197 ألفا و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد ــ 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم روسيا منذ بداية الوباء إلى 14 مليونا و133 ألفا و509 إصابات.

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - في بيان اليوم الأحد - بأن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.. مشيرا إلى تسجيل 706 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 340 ألفا و248 شخصا.

وأضاف أن 101 ألف و568 شخصا تعافوا من فيروس "كورونا" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضي، ليصل العدد إجمالي المتعافين إلى 11 مليونا و235 ألفا و859 شخصا.

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعلن مؤخرا أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في روسيا لا يزال صعباً، مؤكدا أن عبئا كبيرا يقع على نظام الرعاية الصحية.