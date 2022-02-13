رئيس وزراء اليمن: تحكم إيران فى الحوثيين هو العائق الأساسى أمام السلام

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أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن التدخل الإيراني وتحكمه بالقرار داخل جماعة الحوثيين هو العائق الأساسي أمام السلام، ويفسر مستوى التصعيد الذي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين.

وأحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عملية تقدم لجماعة الحوثي غرب محافظة صعدة، شمال غرب البلاد.